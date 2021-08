Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'avenir de Mbappé totalement relancé par... le Qatar ?

Publié le 19 août 2021 à 18h30 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin, Kylian Mbappé souhaiterait rejoindre le Real Madrid dès cet été. Dans cette optique, il aurait repoussé toutes les offres de Leonardo pour prolonger. Pour ne pas voir Kylian Mbappé changer d'avis et lui faire comprendre qu'il sera la tête de gondole de son nouveau projet, Florentino Pérez aurait fermé tous ses autres dossiers. Et pour faire plier le PSG, le président du Real Madrid aurait décidé de n'avoir affaire qu'à Tamim Bin Hamad Al Zani, celui qui devrait avoir le dernier mot à Paris pour Kylian Mbappé.

Alors qu'il ne lui reste plus qu'une année de contrat avec le PSG, Kylian Mbappé donne du fil à retordre à Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi. Pour ne pas voir leur numéro 7 prendre le large dans un avenir proche, le directeur sportif et le président parisien ont la nécessité de le prolonger au plus vite. Autrement, il pourrait être contraint de le vendre cet été pour ne pas le voir partir librement et gratuitement à l'été 2022. Sachant qu'il ne veut vivre aucun de ces deux scénarios catastrophes, Leonardo a soumis une offre de contrat proche de celui de Neymar à Kylian Mbappé, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité. Toutefois, le champion du monde français n'est toujours pas décidé à prolonger. Et le Real Madrid aurait les moyens d'en profiter.

Mbappé a annoncé au PSG qu'il voulait rejoindre le Real cet été

Selon les informations de Marca , divulguées ce jeudi après-midi, Kylian Mbappé aurait rejeté toutes les offres du PSG pour renouveler son contrat. Comme l'a expliqué le média espagnol, le numéro 7 parisien voudrait rejoindre le Real Madrid cet été et aurait attendu le bon moment pour l'annoncer à sa direction. De son côté, Florentino Pérez ne chômerait pas depuis plusieurs mois. En effet, le président du Real Madrid aurait décidé depuis le mois de mars de se focaliser sur Kylian Mbappé pour cet été. Dans cette optique, il aurait fermé tous les autres dossiers et aurait en conséquence balayé toutes les rumeurs concernant les autres joueurs, et même Erling Haaland. Et pour se donner les moyens de ses ambitions avec Kylian Mbappé, Florentino Pérez aurait monté une stratégie bien précise. Alors que Tamim Bin Hamad Al Zani aurait le dernier mot pour Kylian Mbappé au PSG, le patron du Real Madrid aurait décidé de ne discuter qu'avec lui. Par ailleurs, Florentino Pérez ne voudrait qu'il n'y ait aucun autre acteur dans ce dossier, hormis l'émir du Qatar et lui-même, et ce, pour être certain que personne ne plombera l'opération Mbappé. Et sachant que Kylian Mbappé voudrait le rejoindre cet été au Real Madrid, Florentino Pérez n'aurait plus qu'à obtenir l'aval de Tamim Bin Hamad Al Zani pour pouvoir commencer les négociations avec le PSG.

Tamim Bin Hamad Al Zani, la clé du Real Madrid pour Mbappé ?