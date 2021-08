Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid attend le verdict du Qatar pour Mbappé !

Publié le 19 août 2021 à 16h45 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin 2022 avec le PSG, Kylian Mbappé serait plus que jamais dans le viseur du Real Madrid. Pour mener à bien ce dossier XXL, Florentino Pérez aurait pris personnellement les choses en main. En effet, le président du Real Madrid aurait décidé de travailler seul sur cette opération et de traiter directement avec l'émir du Qatar, Tamim Bin Hamad Al Zani.

Libre de tout contrat dans moins d'un an, Kylian Mbappé pourrait quitter le PSG dès cet été. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Leonardo a proposé un contrat proche de celui de Neymar pour le convaincre de rempiler. Toutefois, Kylian Mbappé n'est toujours pas décidé à prolonger avec le PSG. Conscient de la situation, le Real Madrid, et en particulier Florentino Pérez, s'activerait en coulisses pour boucler la signature de Kylian Mbappé dès cet été.

Pérez ne veut parler qu'à l'émir du Qatar pour Kylian Mbappé