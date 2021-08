Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une énorme bataille à trois est engagée pour Kylian Mbappé !

Publié le 20 août 2021 à 12h30 par G.d.S.S.

Alors que l’avenir de Kylian Mbappé au PSG est plus que jamais incertain étant donné que le Real Madrid souhaite le recruter le plus rapidement possible, un nouvel élément pourrait venir totalement relancer ce feuilleton : l’intérêt de Manchester United.

Lors de la conférence de presse de présentation de Lionel Messi le 11 août dernier, le président du PSG Nasser Al-Khelaïfi mettait publiquement la pression sur Kylian Mbappé au sujet de sa prolongation de contrat : « Tout le monde connaît le futur de Mbappé. Il est Parisien et joueur de Paris. Il veut une équipe compétitive, je pense qu’on a pas plus compétitif. Il n’a pas d’excuse pour faire quelque chose d’autre maintenant », indiquait Al-Khelaïfi. Actuellement engagé jusqu’en juin 2022 avec le PSG, Mbappé refuse toutefois d’envisager une prolongation au Parc des Princes, ce qui semble le rapprocher inexorablement du Real Madrid. Mais le club merengue n’est pas seul…

MU fait de l’ombre au Real et au PSG pour Mbappé

Comme l’a annoncé ESPN ce vendredi, Manchester United ferait une entrée fracassante dans le dossier Kylian Mbappé ! Le club anglais, qui devrait perdre Edinson Cavani l’été prochain, aruait déjà programmé une offensive pour tenter d’attirer librement Mbappé si ce dernier n’a pas entre temps déjà prolongé avec le PSG ou bien signé au Real Madrid. C’est donc une bataille à trois qui semble donc s’engager dans ce dossier XXL du moment, mais ESPN précise néanmoins que Manchester United serait déjà mal engagé pour Mbappé puisque le joueur du PSG fait du Real Madrid sa priorité absolue depuis le début. Toutefois, d’ici l’été 2022, tout peut encore bouger pour l’attaquant de l’équipe de France…

Le PSG n’a pas abdiqué