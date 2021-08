Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Deux talents de Ligue 1 recalés à cause de Kylian Mbappé ?

Publié le 20 août 2021 à 11h00 par T.M.

Alors que le Real Madrid veut piocher en Ligue 1 avec Kylian Mbappé, cela se ferait au détriment d’autres talents du championnat de France.

Cela fait maintenant plus d’un an que le Real Madrid n’a rien dépensé sur le marché des transferts pour se renforcer. Si David Alaba a rejoint les Merengue cet été, il est arrivé libre du Bayern Munich. Florentino Pérez va-t-il donc terminé un nouveau mercato avec 0€ de dépense ? Cela dépendra du dossier Kylian Mbappé. En effet, dans l’esprit des Merengue, la situation est très claire : soit l’attaquant du PSG rejoint l’effectif de Carlo Ancelotti, soit personne ne vient. Le Real Madrid attendra donc jusqu’à la dernière minute pour voir si Nasser Al-Khelaïfi ouvrira finalement la porte pour Mbappé. Une position ferme qui impacterait d’autres dossiers en parallèle.

Aouar et Tchouaméni ? C’est non !