Mercato - PSG : La décision radicale du Real Madrid avec Cristiano Ronaldo !

Publié le 20 août 2021 à 9h45 par T.M.

Du côté du Real Madrid, on est obnubilé par Kylian Mbappé. De quoi amener la Casa Blanca à prendre de très grosses décisions comme avec notamment Cristiano Ronaldo.

Arrivé il y a maintenant 3 ans à la Juventus, Cristiano Ronaldo chercherait à faire ses valises lors de ce mercato estival. Pour aller où ? Compte tenu du salaire XXL du Portugais, les options sont nombreuses. Il y a le PSG, bien que cela dépendrait du départ ou non de Kylian Mbappé. Il y a également eu la possibilité d’un retour au Real Madrid. En Espagne, il était annoncé que Carlo Ancelotti souhaitait retrouver Cristiano Ronaldo. Une information démentie par l’entraîneur merengue. Il faut dire que dans la capitale espagnole, CR7 n’aurait jamais été une option.

Une fausse rumeur !