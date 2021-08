Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’émir du Qatar débarque dans le feuilleton Mbappé !

Publié le 20 août 2021 à 8h15 par G.d.S.S. mis à jour le 20 août 2021 à 8h18

Alors que le Real Madrid semble déterminé à déloger Kylian Mbappé du PSG dès cet été, Florentino Pérez devra négocier directement avec l’émir du Qatar, Tamim Bin Hamad Al Thani.

« Kylian est un joueur du club et je le vois rester et être avec nous pendant cette saison (...) Les rumeurs ? Le mercato est une période que j’aime. On sait que dans ces périodes beaucoup de choses se disent. Certaines se passent, d’autres jamais. Lui travaille très bien, très sereinement », lâchait Mauricio Pochettino jeudi en conférence de presse sur l’avenir de Kylian Mbappé, qui n’a plus qu’une année de contrat avec le PSG. L’attaquant français refuserait catégoriquement de prolonger avec le club de la capitale, et voudrait rallier le Real Madrid dès cet été. Mais pour déloger Mbappé du PSG, le Real devra franchir un obstacle de taille

Des négociations directes entre Pérez et l’émir ?