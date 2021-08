Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Al-Khelaïfi n’a pas bougé pour cette star de Klopp !

Publié le 20 août 2021 à 6h15 par Th.B.

Pourtant annoncé comme potentiel successeur de Kylian Mbappé, Mohamed Salah n’aurait pas fait l’objet d’un intérêt concret du PSG, ni d’aucun autre grand club européen. Explications.

Pendant de longues semaines, la presse anglaise et français, par l’intermédiaire du Parisien et de Téléfoot notamment, ont fait part d’un intérêt de Doha pour Mohamed Salah dans l’éventualité d’un départ de Kylian Mbappé dont le contrat court jusqu’en juin 2022. Et alors que l’attaquant du PSG ne se rapprocherait absolument pas d’une prolongation de contrat, comme le10sport.com vous l’a souligné le 13 août dernier, le dossier Salah pourrait ainsi reprendre de l’ampleur. Cependant, le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, n’aurait pas dégainé.

« Les gens ici spéculaient beaucoup sur le transfert de Salah en Espagne ou au Paris Saint-Germain, mais… »