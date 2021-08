Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Donnarumma envoie un message clair à Navas !

Publié le 20 août 2021 à 4h15 par A.M.

Arrivé cet été au PSG, Gianluigi Donnarumma affiche sa joie de pouvoir se mesurer à Keylor Navas cette saison.

C'est l'un des gros coups du mercato estival. En effet, le PSG a profité de la situation contractuelle de Gianluigi Donnarumma pour l'attirer libre à l'issue de son bail avec l'AC Milan. Entre temps, le portier italien a remporté l'Euro en étant élu meilleur joueur de la compétition ce qui a dû renforcer la conviction des dirigeants du PSG. Malgré tout, l'arrivée de Gianluigi Donnarumma a fait débat puisque Keylor Navas sort d'une très belle saison dans les buts parisiens. La concurrence s'annonce donc intense.

Donnarumma s'enflamme pour sa concurrence avec Navas