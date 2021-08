Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une nouvelle bombe lâchée sur l’avenir de Kylian Mbappé !

Publié le 20 août 2021 à 10h45 par G.d.S.S.

En plus du Real Madrid qui en a fait sa grande priorité, Kylian Mbappé figure sur les tablettes de Manchester United qui compte aussi profiter de son avenir plus que jamais incertain au PSG.

Kylian Mbappé et le PSG, c’est bientôt la fin ? L’attaquant français refuserait catégoriquement de prolonger son contrat qui court jusqu’en juin 2022, et le Real Madrid est plus que jamais dans les starting-block pour recruter Mbappé soit cet été sous la forme d’un transfert, soit gratuitement dans un an. Mais le PSG doit également affronter une menace colossale en provenance de Premier League dans ce dossier…

Manchester United débarque pour Mbappé !