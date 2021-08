Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un dossier colossal directement influencé par Mbappé !

Publié le 20 août 2021 à 10h30 par T.M.

Selon les derniers échos en provenance d’Angleterre, Robert Lewandowski souhaiterait quitter le Bayern Munich cet été. De quoi intéresser le Real Madrid ?

Alors que le mercato estival n’est pas encore terminé, de gros dossiers pourraient encore agiter la planète football. Après le mercato du PSG, Jack Grealish ou encore Romelu Lukaku, des transferts XXL pourraient être attendus. Bien évidemment, tous les regards se tournent vers Kylian Mbappé. A un an du terme de son contrat avec le PSG, le Français aurait la tête tournée vers le Real Madrid, où un autre gros nom pourrait être évoqué : Robert Lewandowski. En effet, ce jeudi, la presse anglaise a annoncé que le buteur du Bayern Munich souhaitait se lancer un nouveau challenge et rejoindre une autre écurie européenne. Alors que le Real Madrid a déjà été intéressé par Lewandowski, qui rêve de rejoindre la Casa Blanca, le lien est forcément vite fait…

Priorité à Mbappé !