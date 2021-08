Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Lewandowski en approche ? La réponse !

Publié le 20 août 2021 à 9h30 par La rédaction

Si la venue de Robert Lewandowski est un rêve du côté du Real Madrid, une signature du Polonais cet été est inenvisageable.

Au Bayern Munich depuis 7 ans, Robert Lewandowski fait l’unanimité au sein du club bavarois. Et alors que la question d’un départ ne s’est jamais posée dans l’esprit du Polonais, l’ancien buteur du Borussia Dortmund souhaiterait quitter le Bayern Munich afin de sa lancer un nouveau défi. Mais le club bavarois n’a pas l’intention de lâcher Lewandowski aussi facilement et réclame plus de 115M€ pour le lâcher. Un montant qui refroidit pas mal de prétendants dont le Real Madrid.

Le Real Madrid ne devrait pas passer à l’action