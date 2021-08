Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé en balance avec trois stars pour son départ ?

Publié le 20 août 2021 à 11h45 par G.d.S.S.

Alors que Manchester United envisagerait à son tour de recruter Kylian Mbappé à l’issue de son contrat avec le PSG, trois autres attaquants XXL seraient également ciblés par le club anglais.

Ça s’active plus que jamais pour Kylian Mbappé ! En plus du Real Madrid qui semble déterminé à recruter au plus vite le numéro 7 du PSG, Manchester United aurait fait son apparition dans ce dossier et programme une offensive pour attirer gratuitement Mbappé à l’issue de son contrat au Parc des Princes, à l’été 2022. Mais les Red Devils auraient des alternatives à ce dossier…

Haaland, Lautaro et Kane envisagés en plus de Mbappé ?