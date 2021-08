Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Voilà les quatre buteurs ciblés par Longoria !

Publié le 20 août 2021 à 11h30 par La rédaction

Le départ de Dario Benedetto étant acté, Pablo Longoria s'activerait désormais pour renforcer le front de l'attaque de l'OM. Le président marseillais ne compterait pas perdre de temps puisque quatre joueurs seraient déjà dans son viseur. Pour autant, l'OM devra d'abord vendre pour disposer des finances nécessaires.

À l'OM, les derniers instants du mercato estival devraient être très actifs, à l'image de tout l'été marseillais. En effet, Pablo Longoria souhaiterait fortement enregistrer la venue d'un nouvel avant-centre, notamment après avoir réglé le cas de Dario Benedetto. De nombreux prétendants s'étaient positionnés ces derniers jours pour l'Argentin, comme le Betis Séville, dont l'intérêt avait été révélé par le 10sport.com, mais aussi une piste plus inattendue avec l'Étoile Rouge de Belgrade, évoquée par le journal L'Équipe . C'est finalement à Elche que Benedetto tentera de se relancer. Le cas du joueur de 31 ans étant réglé, Pablo Longoria aimerait désormais s'attacher les services d'un nouveau buteur...

Quatre pistes en attaque

Pablo Longoria ne perd pas de temps en coulisses. Comme l'évoque L'Équipe , le président marseillais aurait déjà activé quatre pistes afin de remplacer Dario Benedetto. Alexander Sorloth (Leipzig), Iké Ugbo (Chelsea), Hwang Ui-jo (Bordeaux) et Andy Delort (Montpellier) sont des noms évoqués avec insistance dernièrement du côté de l'OM. Pour ce qui est du joueur de Montpellier, l'OGC Nice semblerait avoir un temps d'avance dans le dossier selon le quotidien français. Le 10 Sport évoquait déjà un intérêt de Christophe Galtier pour Andy Delort le 30 juin dernier. Pour autant, malgré ce souhait grandissant de recruter un nouveau buteur, l'OM se retrouverait d'abord dans l'obligation d'engranger des liquidités...

Pour recruter, l'OM doit vendre