Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cette annonce fracassante sur cette énorme opération de Longoria !

Publié le 20 août 2021 à 12h45 par T.M.

Alors que l’OM se concentre actuellement sur les départs, les portes seraient visiblement grandes ouvertes sur la Canebière.

Ce jeudi, Elche a officialisé le prêt avec option d’achat de Dario Benedetto. Poussé vers la sortie par l’OM, l’Argentin a donc quitté la Canebière et l’effectif de Jorge Sampaoli. Une bonne nouvelle pour Pablo Longoria qui n’en aurait toutefois pas fini avec son opération dégraissage. En effet, cet été, les Phocéens doivent faire rentrer de l’argent dans les caisses et plusieurs joueurs sont sur le départ. C’est notamment le cas de Nemanja Radonjic, Duje Caleta-Car et Boubacar Kamara. Mais on pourrait également citer tout l’effectif de l’OM.

De nombreux départs à prévoir ?