Mercato - OM : Un gros échec de Longoria révélé au grand jour !

Publié le 20 août 2021 à 5h15 par T.M.

Alors que le nom d’Andy Delort a circulé ces dernières heures à l’OM, Pablo Longoria a visiblement dû faire une croix sur l’attaquant de Montpellier.

Ce jeudi, l’OM a acté un départ tant attendu, celui de Dario Benedetto. Plus dans les plans de Jorge Sampaoli, l’Argentin a été prêté avec option d’achat à Elche. De quoi libérer une place pour une recrue offensive cet été. Et actuellement, Pablo Longoria travaille pour amener un nouvel attaquant sur la Canebière. Reste à savoir qui. Sörloth, Ugbo, Simeone… Plusieurs pistes ont été évoquées, mais ce jeudi, le nom d’Andy Delort est également apparu. Sous contrat jusqu’en 2024 avec Montpellier, l’Algérien se verrait bien évoluer à l’OM. Mais encore faut-il que les deux clubs se mettent d’accord…

« Le board olympien ne désire pas payer »