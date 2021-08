Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cette grosse mise au point sur le cas Andy Delort !

Publié le 19 août 2021 à 13h00 par T.M.

Ce jeudi, L’Equipe révèle dans ses colonnes qu’Andy Delort se verrait bien rejoindre l’OM lors de ce mercato estival. Est-ce le cas ? Réponse.

Avec le départ de Dario Benedetto pour Elche, l’OM va pouvoir accélérer dans sa quête d’un nouvel attaquant. Qui viendra alors épauler Arkadiusz Milik ? Ce challenge en intéresserait plus d’un à l’instar notamment d’Andy Delort. En effet, selon les informations révélées ce jeudi par L’Equipe , l’international algérien de Montpellier se verrait bien rejoindre l’OM cet été, bien que pour le moment, l’intérêt ne serait pas réciproque.

« Marseille a contacté Montpellier, mais… »