Mercato - OM : Le verdict est déjà tombé pour Andy Delort ?

Publié le 19 août 2021 à 16h10 par La rédaction

Si l'OM a fait part de son intérêt pour Andy Delort, les Marseillais semblent désormais hors courses. Un autre club de L1 pourrait bien rafler la mise.

Après une saison réussie du côté de Montpellier (15 buts et 10 passes décisives), Andy Delort s'apprêterait à vivre un nouveau challenge. A bientôt 30 ans, l'international Algérien a vu bon nombre de prétendants manifester leur intérêt. L'OM en faisait partie et semblait être le choix privilégié du joueur, mais les Phocéens ne pourraient pas payer le transfert. Or le MHSC a besoin d'argent.

Nice pour rafler la mise ?

Selon les informations de Mohamed Toubache-Ter, deux clubs seraient en mesure de pouvoir répondre aux exigences montpelliéraines : le Rubin Kazan et l'OGC Nice. Les Aiglons seraient les plus à même de répondre aux velléités héraultaises. Seul problème : Nice est également sur une autre piste, celle du lillois Burak Yilmaz. Delort sera-t-il niçois l'an prochain ? Quoiqu'il en soit, Montpellier travaille déjà sur son remplaçant, et selon Mohamed Toubache-Ter, Nicolas de Préville a été proposé au club sudiste.