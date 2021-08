Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ça va s’accélérer pour l’avenir de Boubacar Kamara !

Publié le 19 août 2021 à 12h00 par T.M.

Annoncé sur le départ cet été, Boubacar Kamara est toutefois toujours à l’OM. Néanmoins, cela pourrait bouger d’ici peu pour le joueur de Jorge Sampaoli.

Pablo Longoria l’a fait savoir, il n’aime pas la situation dans laquelle il est avec Boubacar Kamara. En effet, le joueur de l’OM entre dans sa dernière année de contrat, ce qui expose alors que le club phocéen à un départ libre dans un an. Alors que le Français ne semble pas vraiment enclin à prolonger, la solution serait de le vendre cet été comme ce qui a été annoncé depuis un certain temps désormais. Toutefois, à deux semaines de la clôture du mercato, Kamara est toujours à l’OM et rien ne bouge pour le minot marseillais. Mais cette situation pourrait prochainement changer.

Séville et Newcastle se préparent ?