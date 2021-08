Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Kamara a fixé une énorme condition pour son avenir !

Publié le 19 août 2021 à 0h30 par A.M.

En fin de contrat en juin 2022, Boubacar Kamara n'a toujours pas prolongé et une vente afin le 31 août est espérée. Il faut dire que l'international français veut jouer la Ligue des Champions.

Cet été, l'Olympique de Marseille a déjà recruté huit joueurs et doit désormais dégraisser. Dans cette optique, la vente de Boubacar Kamara est régulièrement évoquée puisqu'il dispose d'une valeur marchande importante et surtout parce que son contrat s'achève en juin 2022 et que l'OM a tout intérêt à éviter un départ libre. De son côté, le jeune Marseillais affiche un souhait très clair comme l'assure le journaliste Thibaud Vézirian. Boubacar Kamara veut jouer la Ligue des Champions.

«Kamara veut jouer la Ligue des Champions»