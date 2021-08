Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Après Gerard Piqué, un autre cadre fait un énorme geste !

Publié le 17 août 2021 à 22h30 par Th.B.

Le FC Barcelone fait face à une crise économique sans précédant comme son président Joan Laporta l’a assuré lundi. Pour aider son club de coeur, Sergi Roberto serait sur le point de marcher dans le sillage de Gerard Piqué en signant une prolongation avec une drastique baisse de salaire.

Alors que le FC Barcelone traverse une situation « très inquiétante » sur le plan financier comme le président Joan Laporta l’a confié lors de sa conférence de presse lundi, le Barça affiche une dette d’1,3Md€ et de grosses coupes budgétaires ont déjà été amorcées. Premièrement au niveau des salaires où le club doit émarger à une masse salariale d’un peu plus de 200M€ lorsqu’elle figurait à 600M€ la saison dernière. De quoi pousser les « capitaines » de l’effectif entraîné par Ronald Koeman à drastiquement baisser leurs revenus pour la santé financière du club comme Gerard Piqué l’a fait. « Pour moi c'est beaucoup, je suis né ici, j'ai grandi ici. C'est le geste de la baisse de salaire qui a touché. Nous avons été en contact avec tous les capitaines et ils franchiront le pas sous peu. C'est une question de temps. J'ai fait le premier pas pour les inscriptions. Depuis la fin de la saison, nous discutons avec les capitaines pour qu'ils s'alignent avec le club, avec ce dont ils avaient besoin » . Et un autre cadre serait sur le point de franchir ce cap.

Sergi Roberto prêt à imiter Gerard Piqué ?