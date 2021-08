Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sampaoli réclame encore du renfort !

Publié le 20 août 2021 à 14h45 par La rédaction

Jorge Sampaoli, l'entraîneur de l'OM, aimerait encore plusieurs recrues d’ici la fin du mercato. Il estime avoir une effectif incomplet.

Jorge Sampaoli réclame du sang neuf depuis plusieurs jours. Il a été écouté mais pas comme il le voudrait. Le technicien argentin de l'OM devrait enregistrer dans les prochaines heures l’arrivée dans son groupe du latéral droit Pol Lirola. Un poste qui était prioritaire selon lui et un joueur qu’il voulait impérativement. Mais pas de quoi le satisfaire pleinement. En effet, Sampaoli voudrait encore des renforts pour rendre son effectif encore plus compétitif et jouer sur tous les tableaux.

« Il manque 4 ou 5 joueurs dans l’effectif »