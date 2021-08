Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cette grande annonce sur le départ de Benedetto !

Publié le 21 août 2021 à 0h45 par La rédaction

Après un passage contrasté à l'OM, Dario Benedetto tente de se relancer en Espagne. Présent en conférence de presse ce vendredi, Fran Escriba s'est prononcé sur l'arrivée du buteur argentin à Elche.

Dario Benedetto va tenter de rebondir. En deux ans à l'OM, l'Argentin, arrivé pour 14M€ en 2019, n'a scoré qu'à 17 reprises en 71 rencontres. Un bilan très éloigné des attentes autour du grand attaquant que recherchait activement Marseille. Barré par l'arrivée d'Arkadiusz Milik début 2021, Benedetto a choisi l'Espagne et Elche pour se relancer, grâce à un prêt. Le Betis Séville avait un temps approché le joueur, comme le10sport.com vous l'avait annoncé, mais les difficultés financières andalouses ont rendu toute transaction impossible.

«Benedetto va beaucoup nous apporter»