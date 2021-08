Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Enorme coup de froid pour cet attaquant de L1 !

Publié le 20 août 2021 à 23h15 par La rédaction

Avec le départ de Dario Benedetto, Pablo Longoria aurait coché le nom de Hwang Ui-Jo pour le remplacer. Toutefois, ce dossier aurait déjà pris du plomb dans l'aile.

L'OM recherche désormais un attaquant de pointe. Après avoir renforcé sa défense centrale (Luan Peres, William Saliba), son entrejeu (Mattéo Guendouzi, Gerson), ses ailes (Konrad de la Fuente, Cengiz Under) et recruté un remplaçant à Mandanda (Pau Lopez), il resterait encore deux chantiers à régler pour les Marseillais : trouver des remplaçants au poste de latéral et une doublure à Arkadiusz Milik.

L'OM ne trouve pas la bonne formule pour Hwang Ui-Jo