Mercato - OM : Sampaoli assure la défense de sa grosse recrue de l’été !

Publié le 20 août 2021 à 17h10 par G.d.S.S.

Alors que l’OM n’a pas hésité à lâcher 25M€ pour recruter Gerson cet été qui est encore loin d’afficher son meilleur visage, Jorge Sampaoli monte au créneau pour le milieu de terrain brésilien.

Recrue la plus onéreuse du mercato estival puisqu’il arrivé en provenance de Flamengo pour 25M€, Gerson (24 ans) est également le troisième renfort le plus cher de l’histoire de l’OM derrière Dimitri Payet et Kevin Strootman. Jorge Sampaoli, qui avait fait du milieu de terrain brésilien une priorité en début d’été, a donc mis le paquet pour le faire venir au club, mais son protégé peine encore à confirmer les nombreux espoirs placés en lui. Ce qui n’inquiète pas pour autant l’entraîneur de l’OM…

« Il lui faut du temps »