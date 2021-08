Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le message fort de William Saliba sur son arrivée à l’OM !

Publié le 20 août 2021 à 15h10 par T.M.

Pas dans les plans de Mikel Arteta à Arsenal, William Saliba a été prêté à l’OM pour cette saison. Le meilleur choix aux yeux du défenseur central français.

Cet été, l’OM s’est considérablement renforcé en défense centrale avec le retour de Leonardo Balerdi, mais aussi les arrivées de Luan Peres et William Saliba. A 20 ans, ce dernier connait d’ailleurs son troisième club en Ligue 1. Formé et révélé à l’ASSE, il avait été prêté la saison dernière à l’OGC Nice. Et alors qu’il n’y avait toujours pas de place pour Saliba à Arsenal pour ce nouvel exercice, un nouveau départ était nécessaire. Si les Aiglons étaient sur le coup pour accueillir de nouveau le grand espoir français, c’est finalement à l’OM que William Saliba a décidé de poser ses valises.

« C'était mieux de venir à l'OM qu'à Nice »