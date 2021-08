Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : William Saliba lâche un indice sur son avenir !

Publié le 5 août 2021 à 22h10 par Th.B.

Prêté à l’OM sans option d’achat par Arsenal, William Saliba ne compte pas simplement faire de la figuration à Marseille cette saison, et plus si affinités ?

Avec le potentiel départ de Duje Caleta-Car pour West Ham notamment, Pablo Longoria a pris à coeur de recruter dans le secteur défensif. De ce fait, Leonardo Balerdi a définitivement été transféré après une saison de prêt et un accord trouvé avec le Borussia Dortmund pour son transfert lorsque Luan Peres et William Saliba ont eux aussi déposé leurs valises dans la cité phocéenne. Cependant, en ce qui concerne Saliba, un prêt simple sans option d’achat a été convenu avec Arsenal pour la totalité de la saison à venir. Se pourrait-il que Saliba reste plus longtemps que la durée de son prêt ?

« Je veux progresser ici »