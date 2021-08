Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Nouvelle annonce de taille sur l'avenir de Sergio Agüero !

Publié le 20 août 2021 à 20h00 par La rédaction

Alors que Sergio Agüero a rejoint le Barça avec l'idée de jouer avec Lionel Messi, ce dernier s'est envolé pour le PSG. Pour ne rien arranger, El Kun sera éloigné des terrains jusqu'au mois de novembre après une blessure. Alors que l'avenir d'Agüero était un temps remis en cause, la recrue Eric Garcia s'est voulu rassurant.

Les galères s'enchaînent cet été pour Sergio Agüero. L'Argentin s'est engagé librement le 31 mai dernier en faveur du FC Barcelone. À l'époque, le buteur de 33 ans semblait loin d'imaginer l'été mouvementé qu'allait vivre le Barça. En proie à de graves problèmes financiers, Joan Laporta s'est en effet retrouvé dans l'incapacité de prolonger Lionel Messi, qui a alors rejoint le PSG. Une énorme déconvenue pour Agüero, qui espérait pouvoir évoluer aux côtés de son grand ami Messi. De plus, El Kun s'est blessé lors de la pré-saison, et ne devrait pas pouvoir jouer avant le mois de novembre sous ses nouvelles couleurs. Pour autant, au sein du vestiaire, on resterait rassurant sur l'avenir de Sergio Agüero au Barça...

« Je suis sûr qu'il nous aidera beaucoup »