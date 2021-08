Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le message fort du Real Madrid sur Kylian Mbappé !

Publié le 21 août 2021 à 8h15 par T.M.

Alors que le cas Kylian Mbappé est au centre de toutes les attentions actuellement, du côté du Real Madrid, on ne semble visiblement pas avoir trop de pression à ce sujet.

Ce vendredi, face à Brest, Kylian Mbappé a de nouveau marqué avec le PSG. Cela pourrait-il être son dernier but sous les couleurs parisiennes ? Bien que le Français soit sous contrat jusqu’en 2022 avec le club de la capitale, son intention semble être de rejoindre le Real Madrid dès cet été. Pour cela, il met la pression à sa direction en le prolongeant, mais pour le moment, la porte reste fermée du côté de Nasser Al-Khelaïfi. Pas de quoi affoler les Merengue, qui restent très sereins à propos de Mbappé.

La confiance du Real Madrid !