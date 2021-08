Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Pérez reçoit de gros avertissements pour Lewandowski !

Publié le 21 août 2021 à 6h00 par Th.B.

Alors que le Real Madrid serait dans le coup pour Robert Lewandowski, Manchester City ne voudrait pas s’immiscer dans cette opération à en croire les propos de Pep Guardiola lorsque le Bayern Munich se montre serein quant à l’avenir de son attaquant.

En Bundesliga depuis 2010 où il s’est révélé aux yeux de l’Europe avec le Borussia Dortmund avant de faire les beaux jours du Bayern Munich depuis 2014, Robert Lewandowski se poserait des questions quant à son avenir selon certains médias et pourrait décider à terme de se lancer un nouveau challenge du haut de ses 33 ans, qu’il fête ce samedi. Néanmoins, et alors que Manchester City est annoncé comme étant une potentielle menace au Real Madrid dans la course à la signature de Lewandowski, Pep Guardiola a tenu à mettre les choses au clair dans le dossier Robert Lewandowski. « Lewy est un joueur tellement important pour le Bayern et il restera au Bayern Munich. Je ne vais pas parler du marché des transferts ».

Le Bayern est optimiste pour Lewandowski