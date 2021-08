Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Guardiola scelle l'avenir de Robert Lewandowski !

Publié le 20 août 2021 à 17h00 par A.D.

Lié au Bayern jusqu'au 30 juin 2023, Robert Lewandowski penserait à faire ses valises pour rejoindre un tout nouveau club dès cet été. Alors qu'il serait en concurrence avec le Real Madrid pour le buteur polonais, Pep Guardiola s'est positionné sur ce dossier. Et à en croire le coach de Manchester City, Robert Lewandowski ne devrait pas quitté Munich lors de cette fenêtre de transferts.

Arrivé du Borussia Dortmund à l'été 2014, Robert Lewandowski fait le plus grand bonheur du Bayern depuis sept ans. Toutefois, il pourrait ne plus faire long feu du côté de Munich. En effet, Robert Lewandowski se poserait des questions sur son avenir et envisagerait de prendre le large dès cet été pour tenter une toute nouvelle aventure. Alerté par la situation de l'international polonais, le Real Madrid et Manchester City pourraient livrer une grosse bataille pour le recruter lors de ce mercato estival. Mais à en croire Pep Guardiola, le sort de Robert Lewandowski est déjà connu.

«Robert Lewandowski restera au Bayern Munich»