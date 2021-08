Foot - Mercato

Mercato : Lecomte s'enflamme pour son arrivée à l'Atlético de Madrid !

Publié le 20 août 2021 à 15h49 par La rédaction mis à jour le 20 août 2021 à 15h50

Tout juste arrivé à l'Atlético de Madrid, Benjamin Lecomte a manifesté sa joie de rejoindre un grand club européen.