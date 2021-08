Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sampaoli est à fond pour cet attaquant à 10M€ !

Publié le 20 août 2021 à 15h45 par T.M.

A l’OM, Jorge Sampaoli attend encore du renfort. Et l’entraîneur argentin serait visiblement tombé sous le charme de cet attaquant de Ligue 1.

Présent en conférence de presse ce vendredi, Jorge Sampaoli a fait une grande annonce pour la suite du mercato estival. Alors que l’OM a déjà accueilli 8 recrues, l’Argentin en redemande encore : « On a une équipe en formation avec beaucoup de nouveaux joueurs. L'effectif n'est pas complet et cela va poser des soucis (…) Il manque 4 ou 5 joueurs dans l'effectif. J'espère que la semaine prochaine, j'aurai un effectif complet ». Et l’un des besoins se situe notamment sur le front de l’attaque. Après le départ de Dario Benedetto, un attaquant est attendu sur la Canebière. Et celui-ci pourrait bien être Hwang Ui-Jo, sous contrat jusqu’en 2023 avec Bordeaux.

C’est 10M€ ou rien !