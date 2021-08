Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria et Sampaoli doivent désormais prendre une décision importante !

Publié le 21 août 2021 à 5h30 par T.M.

L’OM n’a pas encore terminé son recrutement et voilà que les Phocéens vont devoir se mettre d’accord sur le choix à faire pour remplacer Dario Benedetto.

Après quelques semaines plus calmes, l’OM va pouvoir reprendre son recrutement. En effet, avec le départ de Dario Benedetto, le club phocéen va pouvoir se mettre en quête d’un nouvel attaquant. Forcément, ce vendredi, en conférence de presse, Jorge Sampaoli a été interrogé sur le sujet. Et tandis qu’Elche avait de son côté officialisé l’opération, l’entraîneur de l’OM a lâché : « Benedetto, ce n'est pas officiel de notre côté. Si c'est confirmé, on décidera le profil qu'on prend à ce poste à savoir un joueur avec des stats devant le but ou un joueur capable de participer au jeu ».

Place maintenant à la succession de Benedetto !

Il aura finalement fallu attendre quelques minutes. Peu de temps après la sortie de Jorge Sampaoli, l’OM a à son tour officialisé le départ de Dario Benedetto à Elche sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Comme Jorge Sampaoli l’a donc dit, il est désormais venu le temps de se pencher sur la succession de l’Argentin. Quel choix sera alors fait ? Plusieurs pistes sont évoquées comme Sörloth, Ugbo ou Hwang Ui-Jo, qui semble plaire énormément à Sampaoli.