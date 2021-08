Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pourquoi ça s’annonce compliqué avec Andy Delort…

Publié le 21 août 2021 à 4h30 par T.M.

L’OM étant en quête d’un attaquant, le nom d’Andy Delort a notamment été évoqué. Toutefois, le joueur de Montpellier serait très loin de la Canebière.

Suite au départ de Dario Benedetto, prêté avec option d’achat à Elche, l’OM va se mettre en quête d'un renfort offensif pour venir épauler Arkadiusz Milik à la pointe de l’attaque. Qui viendra donc renforcer l’effectif de Jorge Sampaoli ? Plusieurs pistes ont été évoquées ces derniers jours à l’instar d’Alexander Sörloth, Ike Ugbo, Hwang Ui-Jo ou encore Andy Delort. Aujourd’hui à Montpellier, l’international algérien se verrait bien rejoindre l’OM cet été. Toutefois, à en croire les informations de L’Equipe , cela ne serait pas si simple que cela.

Un avenir loin de l’OM ?

Alors que recruter Andy Delort serait un beau coup pour l’OM, plusieurs obstacles se dresseraient sur la route des Phocéens. Le premier ? Les exigences de Montpellier. Cet été, le club héraultais ne bradera en aucun cas son capitaine et il faudra donc sortir le chéquier. Le fait est que l’OM n’a pas de très grosses finances et un transfert sec cet été semble difficilement envisageable. De plus, Longoria doit également faire avec la concurrence, celle de Christophe Galtier à l’OGC Nice. Et les Aiglons sembleraient mieux placés dans ce dossier Delort.