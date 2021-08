Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : McCourt va encore mettre la main à la poche !

Publié le 21 août 2021 à 2h15 par G.d.S.S.

Même si l’OM s’est déjà considérablement renforcé cet été, Jorge Sampaoli réclame encore des recrues à sa direction. Frank McCourt est prévenu…

Avec les arrivées de Konrad De La Fuente, Gerson, Leonardo Balerdi, Cengiz Ünder, Mattéo Guendouzi, Pau Lopez, Luan Peres et William Saliba, ce qui porte à huit le nombre de recrues de l’OM depuis le début du mercato estival, Jorge Sampaoli a donc réussi un recrutement ambitieux. Mais l’entraîneur argentin ne semble pas avoir terminé, il pourrait contraindre Frank McCourt, le propriétaire de l’OM, à remettre la main à la poche…

Sampaoli réclame 4 ou 5 renforts