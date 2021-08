Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sampaoli envoie un message fort à Mandanda pour son avenir !

Publié le 20 août 2021 à 16h15 par La rédaction

Alors que l'OM a recruté un nouveau gardien de but cet été en la personne de Pau Lopez, la place de numéro 1 de Steve Mandanda pourrait bien être remise en cause. Jorge Sampaoli a confirmé que les deux portiers étaient en concurrence.

Le mercato agité opéré par Pablo Longoria pourrait bien avoir des répercussions au sein de l'effectif marseillais. Parmi les huit joueurs recrutés jusqu'ici par l'OM se trouve le gardien Pau Lopez. Âgé de 26 ans, le portier a été prêté avec option d'achat obligatoire par l'AS Roma. L'international espagnol (2 sélections) arrive à Marseille pour concurrencer le capitaine de l'OM Steve Mandanda, qui, à 36 ans, semble se rapprocher de la fin de sa carrière. Pour l'entraîneur olympien Jorge Sampaoli, cette bataille pour la place de numéro 1 ne devrait pas poser de problème à Mandanda.

« Il sait qu'il doit être à son meilleur niveau »