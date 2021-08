Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La réponse tombe pour l’avenir de Valentin Rongier !

Publié le 20 août 2021 à 13h10 par T.M.

Après Dario Benedetto, d’autres joueurs vont encore quitter l’OM d’ici la fin du mois d’août. Y compris Valentin Rongier ?

Ça y est, les départs ont débuté à l’OM. Après avoir dynamité le marché des transferts, Pablo Longoria souhaitait dégraisser l’effectif de Jorge Sampaoli. Toutefois, jusqu’à présent, cette opération était compliquée et on ne se pressait pas vraiment pour les joueurs marseillais. Mais ce jeudi, un départ tant attendu a été acté, celui de Dario Benedetto. Plus dans les plans à l’OM, l’Argentin a été prêté avec option d’achat à Elche. Un départ qui devrait être le premier d’une liste où on pourrait notamment retrouver Nemanja Radonjic, Duje Caleta-Car ou encore Boubacar Kamara.

Un départ pour Rongier ?