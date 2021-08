Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le Bayern met les choses au clair pour Lewandowski !

Publié le 20 août 2021 à 18h10 par A.D.

Alors qu'il a encore deux ans de contrat avec le Bayern, Robert Lewandowski penserait à prendre le large dès cet été. Sachant que le Real Madrid et Manchester City seraient en embuscade pour le buteur polonais, Julian Nagelsmann a mis les choses au clair sur ce dossier.

Engagé jusqu'au 30 juin 2023 avec le Bayern, Robert Lewandowski pourrait ne pas honorer son contrat jusqu'au bout. Après sept saisons de bons et loyaux services à Munich, le buteur polonais penserait à changer de cap et a tenter une nouvelle expérience dès cet été. Une information qui n'aurait pas échappée au Real Madrid et à Manchester City. Toutefois, à en croire Julian Nagelsmann, le Bayern n'a pas à s'inquiéter concernant Robert Lewandowski.

«Un joueur qui veut partir ne se comporterait pas comme ça»