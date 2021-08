Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une condition claire est fixée pour Camavinga !

Publié le 21 août 2021 à 7h45 par H.G.

Alors que le PSG semble se pencher davantage sur Eduardo Camavinga en cette fin de mercato pour renforcer son milieu de terrain, une priorité devrait d’abord être remplie avant d’envisager son arrivée.

Le PSG n’a visiblement pas terminé ses travaux au milieu de terrain. Et pour cause, après la venue de Georginio Wijnaldum en début de mercato, le club de la capitale aimerait enregistrer une arrivée supplémentaire dans ce secteur d’ici au 31 août. Et dans cette optique, c’est davantage la piste Eduardo Camavinga qui semble tenir la corde à l’heure actuelle en dépit du fait que Paris ait été annoncé sur les traces de Paul Pogba avec instance tout l’été. Seulement voilà, bien que la piste menant au joueur dont le contrat à Rennes expirera le 30 juin 2022 soit moins onéreuse, le PSG ne peut pas faire les choses dans le désordre.

La priorité du PSG est de vendre