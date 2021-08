Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Camavinga proche de Paris ? La réponse !

Publié le 20 août 2021 à 22h15 par A.D.

Malgré l'arrivée de Georginio Wijnaldum, Leonardo songerait à recruter Eduardo Camavinga lors de ce mercato estival. Toutefois, le directeur sportif du PSG n'aurait pas encore lancé les grandes manoeuvres pour le milieu de terrain du Stade Rennais.

En fin de contrat le 30 juin, Eduardo Camavinga pourrait quitter le Stade Rennais dès cet été. En effet, les Bretons pourraient se résoudre à vendre leur pépite de 18 ans lors de ce mercato pour ne pas le voir partir librement et gratuitement dans un an. Conscient de la situation d'Eduardo Camavinga, le PSG serait en embuscade, prêt à le recruter lors de cette fenêtre de transferts en cas d'ouverture. Et pour le moment, Leonardo n'aurait pas encore vraiment bougé son petit doigt sur ce dossier.

Le calme plat entre le PSG et Camavinga ?