Mercato - PSG : L'annonce fracassante du clan Verratti sur le feuilleton Mbappé !

Publié le 20 août 2021 à 19h45 par A.D.

Alors qu'il voudrait signer au Real Madrid dès cet été, Kylian Mbappé devrait être bloqué par Nasser Al-Khelaïfi. A en croire Donato di Campli, l'ancien agent de Marco Verratti, le seul espoir du Français serait Leonardo.

En fin de contrat le 30 juin, Kylian Mbappé voudrait à tout prix rejoindre le Real Madrid cet été. Toutefois, le PSG fait le maximum pour le convaincre de changer d'avis. En effet, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Leonardo a proposé un contrat de près de 25M€ net annuels à Kylian Mbappé - soit le même bail offert à Lionel Messi - pour qu'il prolonge. Malgré tout, le Français n'est toujours pas décidé à rempiler au PSG. Dans cette optique, Nasser Al-Khelaïfi pourrait employer la manière forte pour bloquer le départ de Kylian Mbappé. « Si je pense que Kylian Mbappé va quitter le PSG ? Ce sera la même chose pour lui que pour Rabiot, car tout cela est une affaire personnelle pour le PSG, pas une question d'argent. Il pense qu'il peut tout acheter. Si Mbappé ne renouvelle pas, il ira dans les tribunes. Ça ne les dérange pas du tout de ne pas rapporter cet argent maintenant, si je devais parier, je dirais qu'il ne part pas, par expérience personnelle », a expliqué Donato di Camplià AS . A en croire l'ex-agent de Marco Verratti, le Real Madrid n'aurait presque aucune chance de boucler l'opération Mbappé lors de ce mercato estival, à moins que Leonardo ne trouve une solution.

Leonardo, le seul espoir du Real Madrid pour Kylian Mbappé ?