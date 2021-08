Foot - Mercato - PSG

Mercato - Real Madrid : Benzema, Courtois… Florentino Pérez boucle un énorme chantier !

Publié le 20 août 2021 à 17h30 par Hadrien Grenier

Alors que le Real Madrid est annoncé avec insistance sur les traces de Kylian Mbappé, le club madrilène est parvenu en parallèle à boucler les prolongations de certains de ses cadres actuels.

Le Real Madrid vit une nouvelle fenêtre estivale relativement calme dans le sens des arrivées. En effet, en raison de ses finances qui ont été touchées par le passage de la pandémie de Covid-19 depuis un an et demi en Europe, le club de la capitale espagnole ne peut pas se permettre de dépenser de manière folle sur le marché des transferts. Et les départs survenus au cours de l’été ne changent rien à cela. En effet, Sergio Ramos est parti au terme de son contrat au PSG, Raphaël Varane a officiellement rejoint Manchester United tandis que Martin Odegaard va signer à Arsenal, cette fois dans le cadre d’un transfert définitif. Mais aucun d’entre-eux ne semble sur le point d’être remplacé, et le rayon des arrivées au Real Madrid se limite simplement à la venue de David Alaba, recruté librement au terme de son contrat au Bayern Munich.

Le Real Madrid sécurise ses cadres… en attendant Kylian Mbappé ?