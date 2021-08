Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ça se confirme très sérieusement pour Odegaard !

Publié le 14 août 2021 à 23h30 par La rédaction

Revenu au Real Madrid après un prêt de six mois à Arsenal, Martin Odegaard pourrait déjà retourner dans le nord de Londres. Arsenal voudrait le faire signer et le Norvégien serait sur la même longueur d’ondes.

Pendant que le PSG et Manchester City enflamment le mercato, le Real Madrid est très calme. Seul David Alaba est venu renforcer le onze de Carlo Ancelotti, et il ne reste plus beaucoup de temps à Florentino Pérez pour étoffer l’effectif madrilène. Et cela ne s’active que dans le sens des départs. Après un prêt à Arsenal, Martin Odegaard est revenu dans la capitale espagnole. Mais pour combien de temps ?

Arsenal veut faire revenir Martin Odegaard