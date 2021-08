Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Varane justifie son départ à Manchester United !

Publié le 14 août 2021 à 17h00 par A.D.

Après 10 saisons de bons et loyaux services au Real Madrid, Raphaël Varane s'est engagé en faveur de Manchester United ce samedi. Tout juste arrivé chez les Red Devils, l'international français a expliqué son choix de quitter la Maison-Blanche pour le club mancunien.

Arrivé du RC Lens a l'été 2011, Raphaël Varane a fait le plus grand bonheur du Real Madrid pendant 10 saisons. Alors qu'il ne lui restait plus qu'une année d'engagement avec le club merengue, le champion du monde français a décidé de se lancer un nouveau challenge. En effet, Raphaël Varane s'est engagé officiellement avec Manchester United ce samedi. Dans des propos rapportés sur le site officiel des Red Devils , Raphaël Varane a justifié son choix. « Manchester United est l'un des clubs les plus emblématiques du football mondial et la chance de venir ici et de jouer en Premier League est quelque chose que je ne pouvais pas refuser » , a confié le Français, avant d'en rajouter une couche.

