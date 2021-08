Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une solution toute trouvée pour cet indésirable d'Ancelotti ?

Publié le 14 août 2021 à 22h00 par A.D.

Barré par la concurrence de Dani Carvajal et de Lucas Vazquez au Real Madrid, Alvaro Odriozola ne ferait pas vraiment partie des plans de Carlo Ancelotti. En quête d'un arrière droit, le Milan AC serait prêt à profiter de la situation pour tendre les bras au défenseur espagnol.

En concurrence avec Dani Carvajal et Lucas Vazquez, Alvaro Odriozola ne devrait plus faire long feu au Real Madrid. Considéré comme un indésirable, le natif de San Sebastian devrait être poussé vers la sortie lors de ce mercato estival par Carlo Ancelotti. Et à en croire la presse italienne, le Milan AC serait prêt à rendre service au Real Madrid et à récupérer Alvaro Odriozola cet été.

Alvaro Odriozola toujours dans le viseur du Milan AC ?