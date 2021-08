Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo piétine toujours autant pour cette grosse opération…

Publié le 21 août 2021 à 5h45 par Th.B.

Alors que les départs de Layvin Kurzawa, de Thilo Kehrer et de Julian Draxler se compliquent sérieusement, la situation de Pablo Sarabia au PSG serait similaire…

Les jours se suivent et l’opération dégraissage initiée par Leonardo dans le but de renflouer les caisses du club et surtout de permettre à Mauricio Pochettino de réduire un groupe particulièrement étoffé depuis l’arrivée des cinq recrues estivales. Alors que Layvin Kurzawa aurait pu être prêté avec option d’achat à l’OL, le dossier est tombé à l’eau et le club rhodanien a officialisé jeudi soir la venue d’Emerson Palmieri. En ce qui concerne Thilo Kehrer et Julian Draxler, aucun des deux allemands de l’effectif parisien ne compterait quitter le demi-finaliste de la Ligue des champions comme Sport BILD l’a récemment confié.

Toujours pas de signal fort pour le départ de Sarabia..