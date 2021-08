Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un énorme coup est bel et bien possible pour Leonardo !

Publié le 21 août 2021 à 5h15 par T.M.

Et si le recrutement XXL du PSG n’était pas encore terminé ? Une porte serait en tout cas ouverte face à Leonardo.

Avec les arrivées successives de Wijnaldum, Hakimi, Ramos et Donnarumma, le PSG a dynamité le marché des transferts, devenant alors l’un des favoris pour la prochaine Ligue des Champions. Et tout cela, c’était avant le gros coup Lionel Messi. Le club de la capitale a frappé très fort avec l’Argentin. De quoi clore le mercato estival du PSG ? Pas sûr. Nasser Al-Khelaïfi et Mauricio Pochettino ont laissé la porte ouverte à d’autres arrivées.

Et maintenant Theo Hernandez ?