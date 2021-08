Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La grosse décision d'Umtiti pour son avenir !

Publié le 21 août 2021 à 8h30 par La rédaction

Poussé vers la sortie par le FC Barcelone, Samuel Umtiti souhait absolument rester au FC Barcelone.

Écarté par Ronald Koeman lors de la première journée de Liga, Samuel Umtiti ne fait plus partie des plans de son entraineur. Le FC Barcelone, qui a un besoin urgent de rentrées financières, l’a placé sur la liste des transferts et souhaiterait le voir quitter le club. Problème, le champion du monde français a enchainé les blessures dernièrement et les offres ne se bousculent pas pour un joueur en fin de contrat à l’été 2023. Les médias espagnols avaient évoqué ces derniers jours une possible résiliation de contrat. Mais Samuel Umtiti n’acceptera pas une telle décision.

Umtiti veut prouver à Koeman qu’il peut rendre des services