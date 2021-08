Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : À Barcelone, on ne digère toujours pas le feuilleton Messi…

Publié le 21 août 2021 à 6h15 par Th.B.

Alors que certains sont venus au FC Barcelone en partie pour jouer avec lui, Lionel Messi a dû s’en aller au PSG. De quoi causer un sentiment de regret à Memphis Depay et Eric Garcia.

Le 10 août dernier, quelques jours après l’annonce du FC Barcelone du départ de Lionel Messi en raison de son incapacité à renouveler son contrat qui avait expiré le 30 juin, le sextuple Ballon d’or a débarqué au PSG. Et bien que les jours passent, l’amertume demeure à Barcelone après le départ de Lionel Messi. « Déçu ? Bien sûr. Nous avons perdu le meilleur joueur du monde et je n’ai pas eu la possibilité de jouer avec lui. Nous perdons beaucoup de buts et beaucoup de passes décisives. Et tu perds de la magie. C’est la vie ». Voici le message que Memphis Depay a fait passer au cours d’une entrevue avec El Periodico ces dernières heures. Recrue estivale phare du FC Barcelone, Depay a été rejoint par Eric Garcia, ancien joueur passé par La Masia afin de parfaire sa formation à Manchester City jusqu’à son grand retour au sein du club culé cet été.

Après Depay, Garcia regrette Messi…