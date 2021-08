Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L’énorme aveu de Depay sur le départ de Messi…

Publié le 21 août 2021 à 4h00 par A.M.

Arrivé libre au FC Barcelone, Memphis Depay n'aura pas l'occasion d'évoluer aux côté de Lionel Messi. Et le Néerlandais ne cache pas sa déception.

Cet été, Memphis Depay a quitté l'OL pour s'engager avec le FC Barcelone alors que son contrat prenait fin à Lyon. Comme de nombreux joueurs qui s'engagent avec le club blaugrana , l'international néerlandais a notamment été convaincu par la perspective d'évoluer aux côtés de Lionel Messi... qui s'est finalement engagé avec le PSG. Et Memphis Depay confirme sa déception.

«Nous avons perdu le meilleur joueur du monde et je n’ai pas eu la possibilité de jouer avec lui»